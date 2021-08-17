Центр Алмазова в Петербурге вернется к плановой работе с 1 сентября

"В связи с завершением работы учреждения с коронавирусной инфекцией часть больных, которые еще требуют лечения, переведена в другие стационары города, но абсолютное большинство выписано домой. С 18 августа в стенах Лечебно-реабилитационного комплекса (ЛРК) начнется санитарная обработка. В течение двух недель медицинский персонал, работавший в "красной зоне", будет находиться в отпусках и на самоизоляции. С 1 сентября ЛРК вернется к штатному режиму работы",- говорится в сообщении.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, который трижды за время пандемии перепрофилировался для лечения пациентов с коронавирусом, прекращает прием этой категории больных. Центр вернется к плановой работе с 1 сентября, сообщили во вторник на странице учреждения " ВКонтакте ".

Как отметили в центре, в случае необходимости медицинский персонал "в любой момент готов снова начать оказывать помощь петербуржцам в борьбе в ковидом". Центр Алмазова перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в мае 2020 года, в декабре 2020 года и в июне 2021 года. За последний период в учреждении прошли лечение более 700 пациентов.

"В этот раз врачам пришлось столкнуться с особенностями течения заболевания, связанными с мутацией вируса. Медики отмечают, что среди госпитализируемых пациентов было больше молодых людей. Более тяжело коронавирус протекал у людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь. Каждому из них индивидуально подбиралась терапия с учетом их особенностей", - рассказали в учреждении.

Сейчас в Петербурге пациентов с коронавирусной инфекцией принимают 18 медицинских учреждений: 13 городских и 5 федеральных. По данным городской администрации, развернуто 6 643 койки, на лечении в стационарах находятся 4 833 человека.

По последним данным, в Петербурге выявили 559 149 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 532 759 человек, умерли 20 077. За последние сутки в городе выявили 1 156 случаев заражения.