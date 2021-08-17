В Подмосковье проработают вопрос организации голосования на выборах в COVID-госпиталях

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Московской области не будет организовывать временные избирательные участки в госпиталях для пациентов с новой коронавирусной инфекцией при проведении выборов в сентябре. Вопрос об организации голосования для госпитализированных пациентов с COVID-19 будет рассмотрен в каждом случае отдельно, сообщил журналистам во вторник председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

"Мы отказались от организации ряда временных участков в больницах - там, где сейчас лечат наших граждан, которые заболели ковидом. <...> Сложнее стоит вопрос (обеспечения голосования на выборах) , и здесь мы будет действовать только по решению главного санитарного врача, это как раз в больницах "красной зоны". <...> Решение будет приниматься в каждом конкретном случае отдельно", - сказал Березкин.

Он предположил, что количество заявок на голосование в больницах будет исчисляться единицами. "И в каждом отдельном случае, я думаю, найдем возможность организовать голосование, если такая заявка поступит", - добавил Березкин.

Согласно презентации к его выступлению, на выборах в сентябре будет организовано 35 временных избирательных участков в учреждениях здравоохранения.

В Подмосковье с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов в Госдуму и Мособлдуму.