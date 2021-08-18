Вакцина Sinovac может повышать риск временного паралича лицевого нерва

"Наши выводы предполагают наличие повышенного риска развития паралича Белла после вакцинации препаратом CoronаVac. При этом польза и защитный эффект от инактивированной вакцины значительно перевешивают риски, связанные с нежелательным явлением, которое, как правило, проходит само по себе. Для подтверждения наших выводов необходимо проведение дополнительных исследований в других регионах", - говорится в статье.

Исследователи изучали данные о побочных эффектах, наблюдавшихся среди жителей Гонконга, получавших либо вакцины Coronovac, либо препарат Fosun-BioNTech (аналог вакцины Pfizer-Biontech). Среди первых (450 тыс. человек) было отмечено 28 клинически подтвержденных случаев развития паралича Белла после вакцинации. Среди вторых (540 тыс. человек) таких случаев было 16. Исследователи подчеркивают, что полученные данные не позволяют говорить о наличии причинно-следственной связи, и в случае с вакциной Pfizer риск возникновения паралича не выше, чем в среднем в популяции. При этом авторы статьи не исключают, что развитие паралича могло быть связано с введением и первой, и второй вакцины.

Они предполагают, что механизм подобного эффекта может быть связан с аутоиммунной реакцией, однако причины возникновения паралича Белла до сих пор не установлены. Известно, что он может развиваться на фоне простудных заболеваний и после введения различных видов вакцин. Паралич Белла был отмечен как возможный и редкий побочный эффект в ходе клинических испытаний некоторых препаратов от коронавируса, однако в их число не входила инактивированная вакцина Sinovac. В научной литературе был также описан случай двукратного развития паралича Белла у 61-летнего пациента после введения первой, а затем второй дозы мРНК-вакцины Pfizer.

Как правило паралич лицевого нерва затрагивает половину лица и у 85% пациентов начинает проходить сам по себе в течение нескольких недель. В среднем паралич Белла за год развивается у 1-4 человек из 10 тыс. Это самая распространенная форма поражения лицевого нерва, которую в течение жизни испытает до 1,5% населения Земли