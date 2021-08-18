Около 90 млн рублей получил Алтай на создание новых учебных мастерских к сентябрю

БАРНАУЛ, 18 августа. /ТАСС/. Более 10 новых учебных мастерских по стандартам WorldSkills появится в Республике Алтай к началу нового учебного года. На эти цели в рамках нацпроекта "Образование" регион получил около 90 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки региона.

"1 сентября начнут функционировать 12 новых мастерских по стандартам WorldSkills, на эти цели выделено порядка 90 млн рублей. Так, на базе Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа им. Гнездилова будет создано восемь мастерских по компетенциям, связанным с электроникой, сварочными технологиями, разработкой компьютерных игр и рядом других. В Горно-Алтайском педагогическом колледже появятся четыре мастерские по компетенциям дошкольного образования, социальной работы", - сказали в министерстве.

Там отметили, что благодаря нацпроекту учреждения образования для оснащения мастерских получат новое оборудование по самым различным профилям. Это позволит организовать практическую подготовку студентов колледжей и техникумов в соответствии с современными стандартами обучения квалифицированных специалистов. По данным властей, для образовательных организаций это возможность получить новое оборудование, а для обучающихся - конкурентоспособную специальность.

За два предыдущих года в рамках нацпроекта "Образование" в Республике Алтай были созданы 15 аналогичных мастерских: пять на базе политехнического колледжа в 2019 году, и 10 в 2020 году на базе педагогического колледжа.