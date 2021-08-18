Первый рейс единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" вылетел с Камчатки на Чукотку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 августа. /ТАСС/. Первый рейс единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" по маршруту следования Петропавловск-Камчатский - Анадырь вылетел из столицы Камчатки в 14:40 (05:40 мск), следует из данных на онлайн-табло главной воздушной гавани полуострова.

"Рейс вылетел в 14:40", - следует из данных информационного табло.

Ранее в правительстве Чукотского АО ТАСС сообщали, что в период с 18 августа по 28 октября авиакомпания будет выполнять рейсы по средам и воскресеньям в 14:40. Вылет обратных рейсов запланирован на четверг и понедельник в 10:15. Прибытие в Петропавловск-Камчатский в 13:30. Цена билета - от 5 600 рублей в одну сторону. До создания единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" стоимость перелета по такому маршруту доходила до 30 тыс. рублей в одну сторону, а время в пути увеличивалось на несколько часов.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в конце июля сообщал, что многие социально значимые маршруты в рамках единой дальневосточной авиакомпании либо являются абсолютно новыми, либо полеты по ним не осуществлялись со времен СССР. Чтобы построить в ДФО региональную сеть воздушных перевозок, объединенная авиакомпания "Аврора" в течение пяти лет пополнит парк 45 отечественными самолетами. Первый Sukhoi Superjet должен поступить уже в этом году, также уже подписано соглашение о поставке восьми легких воздушных судов L-410 для местных линий.

По словам вице-премьера правительства РФ - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, единая дальневосточная авиакомпания даст новое развитие авиационной маршрутной сети, повысит транспортную доступность регионов российского Дальнего Востока, поможет улучшить качество и уровень сервиса пассажирских авиаперевозок.