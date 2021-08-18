В Хабаровске начали ремонт дворов на выделенные из федерального бюджета средства

ХАБАРОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Работы по благоустройству дворов на выделенные из федерального бюджета средства начались в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"На выделенные бюджетные средства будут приведены в порядок дворы домов Хабаровска, в том числе по ул. Волочаевская, 115, 117, и Ленина, 26, 28. Работы по благоустройству дворовых территорий уже начаты подрядчиком. Их стоимость составит более 6 млн рублей. За качеством ремонта следит управляющая компания и сами собственники", - говорится в сообщении.

В этом году на благоустройство дворовых территорий Хабаровск дополнительно получил 300 млн рублей, как уточнили ТАСС в пресс-службе краевого правительства, будет отремонтировано 120 дворов. Это первый транш из 1,5 млрд рублей, которые губернатор региона Дегтярев попросил у президента РФ Владимира Путина на благоустройство дворов в июне. Дополнительное финансирование позволило закрыть программу благоустройства дворов в Хабаровске, рассчитанную до 2024 года на 274 двора. Теперь появилась возможность открыть новую программу и охватить благоустройством почти в два раза больше дворов краевого центра.

"Значительное расширение пожарного подъезда, отсыпка, укладка бордюрного камня и асфальтирование на достаточно сложном рельефе в центре города - задача непростая. Естественный уклон не требует оборудования ливневок, а вот сделать места съездов для маломобильных жильцов - вопрос актуальный. Но решать его должны не власти, а собрание собственников", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ края Дария Тюрина.

Дворы в этом году также будут благоустроены в Комсомольске-на-Амуре, в городе отремонтируют 78 придомовых территорий. Такого масштабного ремонта дворов там не проводилось в течение нескольких десятилетий. На эти цели удалось привлечь более 342 млн рублей федеральной субсидии.