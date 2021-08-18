Только половина пациентов с заболеванием сердца в Марий Эл получают бесплатные лекарства

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Бесплатные лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний в Марий Эл получают только 1,8 тыс. нуждающихся в них пациентов, что составляет 51% от общего количества людей, которым необходимы препараты. Всего таких людей в регионе больше трех тыс., сообщили ТАСС в среду в правительстве республики.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями сообщал, что правительство РФ увеличивает с одного года до двух лет срок, в течение которого больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать лекарства бесплатно.

"[В Марий Эл] 3 645 человек перенесли острые сердечно-сосудистые катастрофы и подлежат обеспечению лекарственными препаратами в рамках федеральной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Обеспечены лекарственными препаратами 1 864 человека, что составляет 51,1%", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

По данным пресс-службы, на данный момент в регионе около 20 тыс. пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. На выделение бесплатных лекарств в регионе предусмотрен лимит в размере почти 70 млн рублей, из них большая часть - 68,5 млн - из федерального бюджета.

Национальный проект "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.