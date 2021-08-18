{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жара выше 40 градусов и пожароопасность ожидается в Астраханской области в ближайшие дни

Спасатели рекомендуют закрывать как можно больше поверхности кожи, носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором, чаще находиться в тени

АСТРАХАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Синоптики Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) прогнозируют жару до 41 градуса в регионе в четверг, 19 августа, также в течение ближайших трех дней в регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На эту тему
Как избежать теплового удара и защититься от жары
Как избежать теплового удара и защититься от жары

"По данным Астраханского ЦГМС, с 18 по 20 августа по городу Астрахань и Астраханской области сохранится чрезвычайная пожароопасность. 19 августа на территории Астраханской области ожидается сильная жара +40-41 градус", - говорится в распространенном сообщении.

В связи с этим спасатели рекомендуют не находиться на открытом солнце, закрывать как можно больше поверхности кожи, носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором, чаще находиться в тени.

Теги
РоссияАстраханская область
Только половина пациентов с заболеванием сердца в Марий Эл получают бесплатные лекарства
На выделение бесплатных лекарств в регионе предусмотрен лимит в размере почти 70 млн рублей, из них большая часть - 68,5 млн - из федерального бюджета
Читать полностью