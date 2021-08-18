Военнослужащие ВВО передали больницам Бурятии 9,1 т жидкого кислорода

ТАСС, 18 августа. Военные Восточного военного округа (ВВО) передали врачам Республики Бурятия более 9 тонн сжиженного кислорода для поддерживающей терапии зараженных коронавирусом пациентов, сообщает в среду пресс-служба ВВО.

Больницам региона в июне из-за роста заболеваемости COVID-19 не хватало кислорода для лечения пациентов. Власти Бурятии начинали переговоры с поставщиками, договорившись с китайскими партнерами, оказывали господдержку местным предприятиям, имеющим возможность наладить производство медицинского газа.

"По просьбе главы Республики Бурятия военнослужащие армии ВВС и ПВО Восточного военного округа поставили 9,1 тонн сжиженного кислорода для нужд медицинских организаций Улан-Уде. Также военнослужащими передано более 0,19 тонн газообразного медицинского кислорода, что составляет 19 баллонов объемом 133 куб. м", - говорится в сообщении.

Кислородная терапия - метод лечения гипоксии и дыхательной недостаточности. Врачи используют ее в качестве основного метода респираторной поддержки у больных COVID-19.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на утро 18 августа зарегистрировано 55 152 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением, прирост за сутки составил 110 человек. Всего выздоровели 48 544, плюс 56 человек за сутки. Завершили вакцинацию 245 032 человека, что составляет 34% от всего населения или более 52% от плана вакцинации.