Ввод в эксплуатацию первого мусоросортировочного комплекса на Алтае перенесли на 2022 год

БАРНАУЛ, 18 августа. /ТАСС/. Первый в Алтайском крае мусоросортировочный комплекс, который планировали запустить в Рубцовской зоне в четвертом квартале 2020 года, планируется запустить, по предварительным данным, не ранее 2022 года. Комплекс почти полностью смонтирован, однако затягиваются сроки подключения к электросетям, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

На минувшей неделе глава Минприроды РФ Александр Козлов упомянул Алтайский край в числе регионов, где исполнение федерального проекта по твердым коммунальным отходам отстает от плановых показателей. По его словам, Алтайский край не достиг установленных для 2021 года показателей по организации сортировки отходов. В регионе объяснили сложившуюся ситуацию сложностями при вводе в эксплуатацию первого в регионе мусоросортировочного комплекса.

"Вопрос создания инфраструктуры по обращению с ТКО связан с готовностью бизнеса инвестировать в строительство стратегически важных объектов. Между регоператором по Рубцовской зоне "ВторГеоРесурс" и инвестором "КарьерДорСтрой" был подписан договор о сотрудничестве, целью которого является ввод мусоросортировочного комплекса мощностью 100 тыс. тонн в год в четвертом квартале 2020 года. Исходя из этого, Минприроды РФ и Минприроды края подписано допсоглашение к соглашению о реализации регионального проекта, где результатом является до 31 декабря 2021 ввод в промышленную эксплуатацию мощности по обработке ТКО. По данным ООО "ВторГеоРесурс", мусоросортировочный комплекс смонтирован на 99%. Его ввод в эксплуатацию, по данным инвестора, планируется в 2022 году", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что проект реализуется за счет средств инвестора, бюджетных средств на запуск комплекса не предусмотрено. Ввести объект в эксплуатацию в заявленные сроки не удалось в связи со сложностями при подключении к электросетям.

"Затягиваются сроки с подключением к электросетям. Согласно договору между инвестором строительства мусоросортировочного комплекса и оператором по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО "Россети Сибирь", предельный срок выполнения работ по технологическому присоединению со стороны сетевой организации - март 2022 года. На текущий момент регоператором совместно с Минприроды края и Минпромэнерго региона прорабатывается вопрос по сокращению сроков по технологическому присоединению к электрическим сетям мусоросортировочного комплекса", - пояснил собеседник.

В Минприроды края уточнили, что одним из основных показателей регионального проекта, достижение которого предусмотрено в 2021 году, является 90% доля населения, охваченного услугой по обращению с ТКО. По состоянию на 1 августа на территории края услуга по обращению с ТКО оказывается в 761 населенном пункте, в котором проживают более 2 млн человек - 90,65% от общей численности населения края. За последние два года из краевого бюджета органам местного самоуправления направлены 140 млн рублей на приобретение контейнеров и бункеров для накопления ТКО. За счет этих средств было дополнительно установлено 14 тыс. 799 контейнеров, бункеров и организовано 3 тыс. 648 контейнерных площадок. Также в текущем году на территории шести муниципальных образований ведется строительство площадок накопления ТКО. В Барнауле и Новоалтайске установлено почти 600 контейнеров для сбора отходов пластика, а на территории Рубцовской зоны - более 400 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок и жестяных банок.

О проекте первого мусоросортировочного комплекса на Алтае

В сентябре 2020 года в Алтайском крае объявили о планируемом запуске первого в регионе мусоросортировочного комплекса стоимостью 5,5 млн рублей - в Рубцовской зоне региона. Новая линия позволит минимизировать захоронение ТКО, что положительно скажется на экологической ситуации Рубцовской зоны. Автозагрузка комплекса составит 40 кубометров. Участок, где размещена линия, граничит с полигоном ТБО, внесенным в госреестр объектов размещения отходов. Сортировка будет проходить в три этапа: взвешивание мусоровоза и разгрузка, далее отходы по конвейеру поступают в разрыватель пакетов. После этого они поступают в вибросепаратор для просеивания на фракции, затем идет сортировка разных видов отходов - отбирается картон, стекло, пленка, пластик, металлическая банка. Органика попадает на участок компостирования отходов, где в буртах при помощи бактерий идет подготовка технического грунта. Отходы, которые не подлежат переработке, попадают в бункер-накопитель, взвешиваются и передаются регоператору для захоронения. Отсортированные отходы прессуются в брикеты и отправляются на склад.