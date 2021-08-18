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Пандемия COVID-19

В США зарегистрировано более тысячи смертей из-за коронавируса за сутки

По уровню смертности США занимают первую строчку в мире

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Более тысячи смертей из-за коронавируса зарегистрировано в США за последние сутки, то есть ежечасно в стране в результате болезни умирали примерно по 42 человека. Соответствующе подсчеты представило в среду агентство Reuters.

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По его данным, смертность в результате заражения COVID-19 возросла в последние месяцы - ежедневно регистрировалось около 769 смертей. С начала пандемии в США от коронавируса умерли около 622,8 человек. По уровню смертности США занимают первую строчку в мире.

В США в последние недели вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом из-за распространения дельта-варианта инфекции. Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, на этот штамм приходится более 83% случаев заражения в стране. По сведениям Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 36,8 млн случаев заражения коронавирусом.

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