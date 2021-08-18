Управленцев для ДФО будут готовить по программе "Граф Муравьев-Амурский 2030"

ХАБАРОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Власти на Дальнем Востоке запускают программу "Граф Муравьев-Амурский 2030", по которой будут готовить кадры для госслужбы. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Во Владивостоке в среду проходил совет при полпреде президента в Дальневосточном федеральном округе с участием глав регионов, на нем была презентована программа.

"Рассматривали программу обучения "Муравьев-Амурский". Программа предназначена для подготовки управленческих кадров по всем звеньям - муниципальное, субъектовое управление, государственное управление. Планируем выделить на это средства, добиться приглашения сюда лекторов, преподавателей из всех ведущих стран мира. Поднять таким образом уровень преподавания в Дальневосточном федеральном университете и подготовить определенный резерв людей, которые смогут эффективно работать", - сказал Трутнев.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что новую программу подготовки управленческих кадров "Граф Муравьев-Амурский 2030" презентовал главам регионов министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "Ее суть заключается в том, что лучших ребят со всего Дальнего Востока будут отбирать на конкурсной основе в электронной форме и потом учить в Дальневосточном федеральном университете и в правительствах регионов. Лучшие учителя, преподаватели, в том числе из-за рубежа, плюс наставники, кто уже сегодня работает на государственной службе", - сказал Дегтярев.

Ежегодно по этой программе будет выпускаться 50 человек. Их будут направлять на руководящие должности в регионах Дальнего Востока. "Хорошие ребята у нас есть, они хотят работать на госслужбе, но компетенции надо нарабатывать, а эта программа позволит отобрать лучших из лучших и их дополнительно прокачать, подготовить к госслужбе на высоком уровне", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что его порадовал выбор названия программы в честь генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая Муравьева-Амурского. "Мы когда кулуарно обсуждали несколько месяцев назад, предложили и единогласно название было принято. Граф Муравьев-Амурский - герой нашей страны, который без единой капли крови присоединил весь Дальний Восток к Российской Империи", - отметил Дегтярев. Памятник Муравьеву-Амурскому установлен в Хабаровске.