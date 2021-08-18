В Югре до 2026 года создадут международный центр оценки и верификации углеродных единиц

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 августа. /ТАСС/. Первый в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Международный центр оценки и верификации углеродных единиц появится до 2026 года. Он начнет создаваться уже в 2021 году, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Югорского государственного университета (ЮГУ).

"Международный центр оценки и верификации углеродных единиц начнется создаваться в Югре в 2021 году", - сказал собеседник агентства.

По его словам, планируется, что центр появится до 2026 года. В нем будут использоваться данные, полученные на полевой учебно-экспериментальной станции "Мухрино" ЮГУ.

В свою очередь директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Роман Генкель в своем аккаунте в Instagram уточнил, что в создаваемом центре ученые будут мониторить потоки углерода, разработают систему анализа данных, а также технологическую базу для коммерциализации углеродного следа.

"Это будет региональный драйвер зеленой экономики. Сегодня [ЮГУ] вместе с ЮНИИТ (Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий) и нефтегазовыми компаниями работают над грантом Минэкономразвития РФ (до 700 млн рублей). На него создадут сервисы для развития нефтегазодобывающей отрасли, карты нарушенных экосистем, рекомендации по уменьшению вредных выбросов", - написал Генкель.