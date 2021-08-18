Минтруд предложил изменить порядок информирования граждан о мерах соцподдержки

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Минтруд России предлагает изменить порядок проактивного информирования граждан о доступных мерах соцподдержки. Предлагается отменить оповещения через телефонные звонки, оставив возможность консультации через Единый контакт-центр в порядке обращения, а также информировать через личный кабинет на портале Госуслуги, сообщает в среду пресс-служба министерства.

"С июля [2021 года] уведомления доступны гражданам не только в формате уведомлений в личном кабинете, но и через звонки. Однако больше половины пользователей, выбравших проактивное оповещение по телефону, отклоняли звонки. С учетом предпочтений граждан и сложившейся практики принято решение несколько скорректировать порядок проактивного информирования, чтобы человеку, который согласился на проактивные уведомления, поступали сведения в личный кабинет, а если ему необходимо получить информацию по телефону, он самостоятельно обращался в Единый контакт-центр в удобное для себя время", - приводятся в сообщении слова замминистра труда и социальной защиты РФ Алексея Скляра.

Отмечается, граждане могут позвонить в Единый контакт-центр по номеру 8-800-2000-412 и в голосовом режиме получить информацию о полагающихся ему мерах поддержки.

Проактивное информирование о положенных льготах и выплатах - часть проекта "Социальное казначейство". Суть проактивного информирования в том, что человек получает информацию о всех полагающихся ему мерах поддержки при наступлении определенных ситуаций - например, при рождении ребенка или по достижении ребенком определенного возраста. С конца прошлого года уже 14 млн россиян дали согласия на получение таких уведомлений в проактивном режиме.