В труднодоступной части Тувы запустили два изготовленных в Красноярске парома

ТАСС, 18 августа. Два современных парома, изготовленных в Красноярске, запустили в эксплуатацию в удаленном Тоджинском районе Тувы. Они обеспечат переправы через реки Большой Енисей и Хамсара, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Голевской горнорудной компании (ГРК).

Эти паромы могут осуществлять перевозки по реке со сложными судоходными условиями и использоваться в качестве барж для транспортировки сверхтяжелых грузов. Паромы подобного типа впервые изготовлены, спущены на воду и начали работать в Туве.

"С 18 августа официально на реках Большой Енисей и Хамсара работают несамоходные паромы "Ай-Кыс" и "Субедей". По заказу ООО "Голевская ГРК" паромы были построены ООО "КМЗ" за первое полугодие 2021 года. Общая стоимость двух паромов - более 100 млн рублей. Эксплуатирует паромы воднотранспортное предприятие ФБУ "Енисейречтранс", - сообщили в пресс-службе.

Паром "Субедей", названный в честь полководца Чингисхана, будет работать на реке Хамсара. "Ай-Кыс", названный в честь юной тувинской певицы Ай-Кыс Кыргыс, будет курсировать по Большому Енисею. Паромные переправы стали частью сообщения между населенными пунктами Бояровка, Тоора-Хем, Ий, Ырбан, для которых автомобили - основной вид транспорта, а переправы через реки были связаны с многочисленными сложностями.

Также паромы будут использоваться для доставки оборудования и грузов Ак-Сугское месторождение, которое осваивает Голевская ГРК. Управляющий директор компании Василий Кузичев подчеркнул, что, несмотря на сложные условия - ограничения, связанные с эпидемической обстановкой, тяжелая паводковая ситуации - ГРК решает задачи по подготовке площадки строительства горно-обогатительного комбината. В ближайшее время на паромах перевезут вагончики для вахтовиков, продукты питания и специальное оборудование для утилизации отходов.