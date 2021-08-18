Линейки в новосибирских школах пройдут 1 сентября в очном формате

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Линейки 1 сентября в школах Новосибирской области, где действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, состоятся в очном формате на открытом воздухе. Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции потоки учащихся в первый день учебы будут разведены, сообщил в среду губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире "Радио России Новосибирск" .

"Мы не предполагаем введение новых ограничений с 1 сентября. И учебный год начнется в обычном формате, очном. Мы планируем проведение торжественных линеек, но, как в прошлом году, с некоторыми ограничениями. На открытом воздухе с разведением потоков ребятишек", - подчеркнул губернатор.

В прошлом году школьные линейки в Новосибирской области были проведены только для учеников первых и выпускных классов.

11 июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемической обстановки было отменено празднование Дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий. По данным оперативного штаба на утро 18 августа, в регионе зарегистрированы 56 187 случаев заражения коронавирусом (плюс 184 за сутки), в том числе у 4 271 ребенка. 46 589 пациентов выздоровели (плюс 104 за сутки).