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Пандемия COVID-19

ВОЗ сообщила, что в КНДР не выявили ни одного случая COVID-19 с начала пандемии

В начале 2020 года власти республики ввели жесткие противокоронавирусные меры, полностью закрыв внешние границы

СЕУЛ, 18 августа. /ТАСС/. Ни один случай заражения коронавирусом не был зарегистрирован в КНДР. Об этом сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, в период с 30 июля по 5 августа в стране было проведено 693 теста на ковид, все они оказались отрицательными. Всего с начала пандемии власти КНДР протестировали около 36 тыс. граждан, не выявив ни одного случая заражения.

В начале 2020 года Пхеньян ввел жесткие меры для предотвращения проникновения инфекции в страну, полностью закрыв внешние границы.

Теги
КНДРПандемия COVID-19
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