В соседней с Россией китайской провинции напомнили об опасности сибирской язвы

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Власти китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, напомнили жителям региона о необходимости профилактики сибирской язвы на фоне случаев заражения на севере КНР. Об этом в среду сообщила газета "Хуаньцю шибао" со ссылкой на местное управление сельского хозяйства.

На прошлой неделе в северокитайской провинции Шаньси выявили несколько случаев заражения сибирской язвой. У девяти жителей уезда Вэньшуй появились узелковые образования на коже, которые затем преобразовались в нарывы и язвы. Пятеро из них оставили на карантине в уезде, двоих госпитализировали в административном центре, еще двоих уже выписали из больницы после лечения.

В начале августа Пекинский центр по контролю и предотвращению заболеваний выявил у жителя северо-восточной провинции Хэбэй легочную форму сибирской язвы.

Сибирская язва - опасное инфекционное заболевание, которое может поражать кожные покровы, легкие и желудочно-кишечный тракт. Она может передаваться как от животного к человеку, так и между людьми.