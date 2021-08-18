Продление ГЛОНАСС-моратория по просьбе Дегтярева поможет жителям ДФО в пандемию

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Продление моратория на обязательную установку системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на ввозимые автомобили на Дальнем Востоке по предложению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева своевременно и позволит поддержать жителей восточных регионов во время пандемии. Таким мнением поделились опрошенные ТАСС эксперты.

В минувшую субботу Дегтярев предложил продлить мораторий до декабря 2022 года, и уже во вторник правительство России приняло соответствующее решение. Сейчас жителям дальневосточных регионов разрешается ввозить в год по одному автомобилю, не оснащенному "ЭРА-ГЛОНАСС", в том числе праворульному, для личного пользования.

"Обращение Дегтярева к премьер-министру [Михаилу Мишустину] было актуальным и своевременным, - считает председатель правления ассоциации "Союз транспортников Хабаровского края" Светлана Тремасова. - Все-таки у нас очень большое количество транспортных средств [без системы "ЭРА-ГЛОНАСС] используется жителями в качестве личного средства передвижения, и отказ от этой практики в сложное пандемийное время заставит людей нести дополнительные расходы".

По мнению специалистов, продление моратория - решение, которое назрело независимо от политической конъюнктуры, включая предстоящие выборы. "Первое упоминание о необходимости сохранить прежний порядок ввоза автомобилей я вот услышал, наверное, год назад, когда выборами никакими не пахло, - отметил в беседе с ТАСС координатор рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. - Соответственно, перед выборами такой вопрос, наверное, решить практически невозможно. Такие решения вызревают долго, то есть взвешиваются за и против, только потом принимаются решения. Я бы сказал, что это совпало с выборами, но не являются каким-то послаблением, связанным с ними".

Работа над вопросом продолжится и после сентябрьского голосования, уверена Тремасова: региональные и федеральные власти должны будут найти постоянное, а не временное, решение. "Надеюсь, что в этом случае правительство РФ пойдет навстречу дальневосточникам", - добавила она.

Как полагает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук, решение о моратории в нынешнем виде достаточно сбалансировано: с одной стороны, оно позволяет пользоваться праворульными машинами частным лицам, а с другой, предотвращает спекуляции. "То есть невозможно будет наладить поток "серых" автомобилей из Японии, из Китая, поскольку там есть ограничения в один автомобиль в год", - пояснил собеседник агентства.