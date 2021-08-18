В Латвии заявили, что вакцинация от COVID-19 обязательна только для отдельных профессий

"Здесь есть небольшое недопонимание. Ни правительство, ни Сейм (парламент) не говорят об обязательной вакцинации, а об обязательстве для представителей отдельных профессий, поскольку все мы имеем право не заразиться при получении услуг", - сказал он в эфире Латвийского телевидения. "Я понимаю эмоции людей, но будем помнить, что мы друг другу не враги. Наш враг - это пандемия, вирус, который не идет на компромиссы", - отметил он.

По его словам, при ухудшении эпидемиологической ситуации в Латвии придется вновь вводить ограничения, которые коснутся непосредственно непривитых жителей. "По мере увеличения заболеваемости жизнь вакцинированных людей не изменится, но, вероятно, будет все больше и больше ограничений для непривитых людей. В основном это будут ограничения на собрания - сколько людей может собраться вместе, при каких обстоятельствах", - указал Кариньш.

Глава правительства также напомнил об опасности вспышки в Латвии более заразного дельта-штамма коронавируса грядущей осенью. "На нас надвигается большой шторм, и этот шторм - вспышка дельта-штамма COVID-19. Хотим мы этого или нет, это будет и в нашей стране, как в Литве, Эстонии и других странах. У нас он еще на сравнительно низком уровне, поэтому лучше всего себя защитить вакцинацией", - сказал он, подчеркнув, что более широкий охват вакцинации также предоставит детям возможность посещать школу очно в течение всего учебного года и сохранит экономику страны открытой.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года. В стране выявлено 140 325 инфицированных, 2 565 человек умерли, на лечении находятся 69 пациентов. Вакцинация в республике началась 28 декабря прошлого года, процесс иммунизации завершили 38,45% населения. Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 70% жителей.

Правительство ранее постановило, что вакцинация станет обязательной для медиков, социальных работников и тех, кто работает в сфере образования. При этом у работодателей с 1 октября будет право увольнять сотрудников этих учреждений, не получивших сертификат вакцинации. Этот законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Сейме. При этом парламентская оппозиция ранее заявила о намерении собрать подписи 34 депутатов Сейма из 100, чтобы временно приостановить вступление в силу этого законопроекта и попытаться вынести этот вопрос на общенациональный референдум.