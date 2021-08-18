Аксенов сообщил, что дефицит льготных лекарств в Крыму должны ликвидировать до 1 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил до 1 октября ликвидировать дефицит льготных и жизненно важных препаратов в аптеках региона, на отсутствие которых жаловались жители в соцсетях.

"Полностью проведена ревизия наличия в розничной сети лекарственных препаратов. Установлено, что у нас по 339 наименованиям есть дефицит на сегодняшний день. Как я и обещал, на сайте предприятия "Крым-Фармация" дана информация по количеству и срокам поставкам лекарств. 1 октября по всем наименованиям все позиции должны находиться на складе "Крым-Фармации", - сказал Аксенов в среду на заседании оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Он добавил, что "больше такой ситуации быть не должно".

Глава республики 11 августа сообщал, что в течение недели ежедневно будет направлять в прокуратуру региона поступающие к нему жалобы и сам займется формированием списка отстутствующих лекарств.