За неделю в крымских отелях выявили восемь случаев заражения коронавирусом среди персонала

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор за неделю зафиксировал восемь случаев заражения коронавирусом персонала гостиниц и санаториев Крыма, сообщила в среду на совещании оперштаба региона главный государственный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.

Ранее власти Крыма сообщали, что вспышки коронавирусной инфекции в отелях и санаториях не фиксируются.

"За последнюю неделю - 53 заболевших, это лица, прибывшие на отдых в республику. Это, в основном, неорганизованные отдыхающие. В средствах размещения зарегистрировано восемь случаев, и это, к сожалению, персонал", - сказала Пеньковская.

Ситуация с заражением коронавирусом в Крыму остается неустойчивой, отметила руководитель управления Роспотребнадзора.

По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии в республике зарегистрировали более 64 тыс. случаев заражения, выздоровели более 55 тыс. человек, умерли около 1,9 тыс. пациентов.