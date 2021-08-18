В реконструкцию ВПП аэропорта в Охотске вложат 3,5 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту центра самой северной территории Хабаровского края - Охотского района - 3,5 млрд рублей. Об этом врио губернатора края Михаил Дегтярев сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".

"В этом году мы начинаем в Охотске реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Она будет в бетонном исполнении, на нее РФ потратит 3,5 млрд рублей за 2,5 года. Это будет прорыв, такого у нас на северах не было даже в советское время", - сказал Дегтярев.

Аэропорт Охотска давно не реконструировался. Сообщение с поселком есть только по воздуху, через этот аэропорт обеспечивается связь жителей Охотского района с населением около 6 тыс. человек с краевым центром и с другими населенными пунктами. Взлетно-посадочная полоса металлическая, она не отвечает современным требованиям безопасности.

"Кроме того, готовим к реконструкции аэропорт Советская Гавань вместе с взлетно-посадочной полосой. Для нас это крупный центр экономического роста, потому что Советская Гавань и Ванино - это бурно развивающиеся порты", - добавил Дегтярев.

Он отметил, что регион активно взаимодействует с ФКП "Аэропорты Дальнего Востока". "Это непосильное бремя для края содержать аэродромы, аэровокзальные комплексы. Мы их поэтапно передаем в РФ, а уже Россия, правительство серьезные средства тратит на реконструкцию", - сказал глава региона. В крае также намечена работа по реконструкции аэропортов в труднодоступных поселениях Аян и Херпучи.

По его словам, через 18 месяцев будет сдан новый международный терминал хабаровского аэропорта, новый терминал внутренних авиалиний открыли в 2019 году. В Хабаровском крае увеличивается частота внутрирегиональных рейсов, расширяется маршрутная сеть на межрегиональных направлениях.