Концерты "Новой волны" в Сириусе пройдут с 50% загрузкой из-за пандемии коронавируса

СОЧИ, 18 августа. /ТАСС/. Концерты музыкального конкурса "Новая волна", который состоится в Сириусе с 19 по 25 августа, пройдут с 50% загрузкой зала из-за с санитарно-эпидемических ограничений на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации Сочи.

"Концерты будут проходить при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических ограничений, с 50% загрузкой зала", - говорится в сообщении.

Вопросы проведения конкурса обсудили на заседании оргкомитета под председательством главы Сочи Алексея Копайгородского. В заседании также принял участие врио главы федеральной территории Сириус Андрей Столяров.

Как сообщил Копайгородский в Telegram-канале, особое внимание будет уделено безопасности жителей и гостей курорта. "Мы уже обеспечили периметр безопасности. Установлены заградительные элементы, смонтировано более 20 камер видеонаблюдения. Спокойствие гостей и участников во время проведения концертов будут обеспечивать сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных организаций и волонтеры", - пояснил он.

По данным администрации, на время проведения конкурса с 18:00 до полуночи будет ограничен проезд в Олимпийском парке. С 19 по 25 августа также ограничат автомобильное движение по Олимпийскому проспекту и изменят схему движения общественного транспорта.

О конкурсе

Международный конкурс музыкальных исполнителей "Новая волна" стартовал в 2002 году, 12 лет он проходил в Юрмале, а в 2015 году переехал в Сочи. В этом году на "Новой волне" ждут 11 финалистов из девяти стран. В течение недели для гостей выступят, в частности, София Ротару, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Стас Михайлов.