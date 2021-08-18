Глава Ставрополья сообщил, что эпидемиологическая ситуация в крае стабилизировалась

ТАСС, 18 августа. Эпидемиологическая ситуация на Ставрополье стабилизировалась, но в регионе увеличилась смертность среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в среду губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на пресс-конференции в ТАСС.

"Сегодня ситуация не позволяет нам открыться полностью, но основные элементы экономики работают. Мы максимально стараемся уйти от локдауна. Не хочу загадывать, но ситуация [с распространением коронавируса] более-менее стабильная. Сильно смертность выросла, что не может нас не беспокоить", - сказал он.

С начала лета ежесуточная заражаемость коронавирусом в Ставропольском крае увеличилась в несколько раз. С конца июля 2021 года регион неоднократно обновлял пиковый показатель по ежесуточно выявляемым случаям инфицирования.

С начала пандемии на Ставрополье выявили 70 627 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 60 124 пациента, умерли 2 077.