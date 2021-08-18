Раздельный сбор отходов планируют внедрить на Сахалине и Курилах до 2023 года

ТАСС, 18 августа. Переход на раздельный сбор мусора в районах Сахалинской области и на Курилах планируется осуществить до 2023 года, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"[Глава региона] Валерий Лимаренко поручил обеспечить переход на раздельный сбор мусора в районах Сахалинской области. В 2021 году Корсаков и Ноглики присоединяются к Южно-Сахалинску в борьбе за чистые острова. В 2022 году раздельный сбор отходов планируется внедрить во всех остальных районах Сахалина, а в 2023 году - на Курилах", - говорится в сообщении.

В Южно-Сахалинске установили 547 сетчатых контейнера для пластика, стекла и жестяных банок, еще по 50 контейнеров должны появиться в районах. Сортировка будет осуществляться на трех полигонах - в Корсакове, Ногликах и "Известковом" в областном центре, там запускают первую очередь мобильной сортировки, которая позволит разделять отходы, в том числе и те, которые не были выброшены в специальные контейнеры. Отсортированный мусор будут прессовать и отправлять на материк.

По данным пресс-службы правительства области, в планах переработанные отходы использовать в производстве полимерных труб и брусчатки.

"Президент Владимир Путин поставил перед регионами задачу - к 2030 году на вторичную переработку должны отправлять 30% отходов. "Сахалинская область планирует достичь таких показателей уже до конца 2024 года", - цитирует пресс-служба губернатора области.

В дальнейшем на Сахалине должны запустить экотехнопарк. Там разместят производственные мощности для вторичной переработки пластика, полиэтиленовых пакетов, картона и бумаги.