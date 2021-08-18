Калининградский янтарный комбинат добыл самородок весом более 1,7 кг

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Янтарный самородок весом более 1,7 кг добыли на Калининградском янтарном комбинате. 17-й по счету в сезоне добычи 2021 года особо ценный минерал-гигант получил имя "Медовый", сообщила в среду пресс-секретарь предприятия Юлия Мамырбаева.

"Уникальный экземпляр янтаря весом 1 762 г обнаружен сотрудниками Калининградского янтарного комбината (входит в госкорпорацию "Ростех") в Приморском карьере, разрабатываемом на крупнейшем в мире месторождении балтийского самоцвета", - рассказала она.

Самородок получил имя "Медовый". Название выбрано, прежде всего, в честь Медового Спаса, который православные христиане отметили в минувшую субботу, 14 августа. Кроме того, богатая цветовая палитра камня, включающая более 260 оттенков - от молочно-белого до темно-карамельного, схожа с палитрой меда.

"Медовый" стал 17-м самородком 2021 года. Предыдущий тяжеловес, получивший имя "Строитель" в честь профессионального праздника работников строительной отрасли, был добыт 8 августа.

Самородками называют экземпляры янтаря, вес которых превышает 1 кг. В природе такие гиганты встречаются редко. В 2020 году был поставлен абсолютный рекорд по числу добытых за сезон таких самородков - их было 20. В 2017-2019 годах добывали 17-18 таких камней, а еще ранее число янтарных тяжеловесов не превышало пяти-шести в год, отметила представитель комбината. Все янтарные гиганты подлежат обязательной оценке Гохрана России.

АО "Калининградский янтарный комбинат" образовано 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". В 2020 году добыто 525 тонн янтаря, что составило исторический рекорд по объемам добычи на Приморском карьере, разрабатываемом с 1976 года.