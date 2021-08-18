Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился до 0,96

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду продолжил снижение и составил 0,96. В Москве показатель снизился до 0,76, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор превышает единицу - в Подмосковье, где он равен 1,12.

В Воронежской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях коэффициент составил ровно 1, в Иркутской области и Красноярском крае - 0,99. В Нижегородской области показатель опустился до 0,97 - минимума с 10 мая, а в Санкт-Петербурге - до 0,81, что для города стало минимальным значением с 10 февраля.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.