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Пандемия COVID-19

Петербург во второй раз обошел Москву в августе по числу заболевших COVID-19 за сутки

В городе за прошедшие сутки зафиксировали 1 636 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как в Москве выявили всего 1 590 заболевших
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербург вновь обошел Москву по количеству подтвержденных за сутки случаев заражения коронавирусом, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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В Санкт-Петербурге выявили 1 636 заболевших (против 1 156 днем ранее), тогда как в Москве - 1 590 (по сравнению с 2 006 накануне).

С начала августа это уже второй случай, когда прирост числа инфицированных в Санкт-Петербурге превышает показатель Москвы. В предыдущий раз это произошло 10 августа.

В Москве зарегистрировали 59 смертей за сутки (всего с начала пандемии - 26 766), в Санкт-Петербурге - 40 (и 20 117 соответственно).

Число выздоровевших в столице увеличилось на 3 029, до 1 417 825, а в Санкт-Петербурге - на 1 786, до 534 545, следует из сообщений штаба.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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