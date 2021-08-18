На поддержку одаренных детей в Хабаровском крае направили почти 90 млн рублей

ХАБАРОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направили на поддержку одаренных детей в 2021 году почти 90 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила в среду министр образования и науки региона Виктория Хлебникова.

"На поддержку одаренных детей в крае в 2021 году направили 89 969 тыс. рублей. Победителям и призерам конкурсных мероприятий выдаются путевки в краевые и федеральные детские центры. За семь месяцев этого года краевой детский центр "Созвездие" посетили 4 250 детей, в федеральные детские центры "Океан", "Артек", "Смена", "Орленок" направлено 557 детей, что на 13% больше годовой квоты мест, в том числе направили 36 детей медицинских сотрудников, работающих в усиленном режиме", - сказала Хлебникова.

Она добавила, что за особые успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта одаренным детям вручается именная премия. В 2021 году премией имени Николая Гродекова в размере 100 тыс. рублей награждены 38 человек, 50 тыс. рублей - 188 выпускников края. Премию присуждают тем, кто набрал 95 и более баллов при сдаче единого государственного экзамена.

Хлебникова уточнила, что в прошлом году на поддержку одаренных детей в крае направили 106,5 млн рублей.

"В этом году свыше 12 тыс. школьников края стали победителями и призерами предметных олимпиад и научно-исследовательских конкурсов на уровне РФ", - сказала Хлебникова. В информационный ресурс "Таланты России" занесли почти 1,8 тыс. достижений школьников в науке, искусстве и спорте, в прошлом году - около 1,1 тыс.