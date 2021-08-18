Участники молодежного форума "ОстроVа" представили около 60 инициатив из разных сфер

ТАСС, 18 августа. Около 60 инициатив из сферы экологии, добровольчества, образования и других были представлены экспертам на Всероссийском молодежном форуме "ОстроVа", который прошел на Сахалине с 15 по 18 августа. Один из проектов - проведение экофестиваля - будет реализован в ближайшее время, сообщила в среду пресс-служба форума.

"Участники форума "ОстроVа" представили свои идеи сахалинским общественникам, бизнесменам и экспертам различных сфер. Всего на защите показали около 60 инициатив, которые касались экологии, креативных индустрий, добровольчества, образования и других направлений", - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, все проекты соответствуют трендам, в частности по экологической тематике. "Мы для себя отметили проект о проведении [экологического] фестиваля, который состоится на территории Корсаковского городского округа с несколькими площадками. Проект уже готов, и мы будем работать с этими ребятами", - цитирует пресс-служба ведущего специалиста отдела по социальной деятельности компании Sakhalin Energy Марию Скокову.

Жительницы острова Кунашир Ирина Наумова и Мария Арделянова предложили идеи для предупреждения нападений медведей на человека. "Для нас, жителей Кунашира, это действительно проблема. Мы предлагаем установить стенды, печатать публикации в журнале авиакомпании "Аврора", где планируем размещать пошаговые инструкции спасения в случае нападения медведя на человека. Помимо этого, мы хотим установить электроизгороди по периметру смотровых площадок и бинокли", - сказала соавтор проекта Ирина Наумова.

Свои проекты участники форума смогут представить на конкурсе молодежных проектов Росмолодежи, который стартует в пятницу. Его победители смогут получить до 1,5 млн рублей на реализацию своей инициативы.

Организаторами мероприятия выступили правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи. В рамках форума ежегодно проходит конкурс молодежных проектов. "ОстроVа" - единственный всероссийский молодежный форум, где грантовый конкурс для участников проводится через месяц после завершения мероприятия. Участники могут разработать идею в дни работы площадок, а после, с поддержкой и консультациями сахалинских экспертов, довести ее в виде проекта до самого конкурса. Помимо занятий, для участников предусмотрена обширная экскурсионная и культурная программа.