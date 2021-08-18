Число мест видеонаблюдения в Общественном штабе Москвы на выборах увеличится

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Число мест для видеонаблюдения в Общественном штабе столицы увеличат в шесть раз. Кандидаты в депутаты Госдумы и Мосгордумы могут направить в штаб порядка 200 своих представителей, сообщил ТАСС в среду зампредседателя Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"У нас порядка 40 мест для видеонаблюдения в штабе, но мы готовы для представителей от кандидатов в депутаты еще 200 мест выделить. Мощность штаба в видеонаблюдении возрастет в шесть раз", - сказал он.

Выборы в Госдуму назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

В этом году в Москве, помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании до 13 сентября, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.