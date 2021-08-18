Партию золошлаков поставили на полигон ТКО в Новосибирске для предотвращения возгораний

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) поставила пробную партию золошлаковых материалов в объеме 200 куб. м для полигона твердых коммунальных отходов "Левобережный" в Новосибирске, на котором неоднократно происходили пожары, для предотвращения возгораний, снижения влияния свалки на экологию, сообщила в среду пресс-служба компании.

Полигон твердых коммунальных отходов "Левобережный" ранее неоднократно горел, в том числе в июле этого года. Ликвидировать возгорание удалось за четыре часа, его площадь составила 900 кв. метров. Также полигон горел в августе прошлого года. Тогда открытое горение удалось ликвидировать за 12 минут, однако из-за глубинного тления окрестности окутал дым, ликвидация тления заняла несколько суток.

"В начале августа ТЭЦ-3 СГК направила 200 куб. м золошлаковых материалов на полигон бытовых отходов "Левобережный". Станцию выбрали, учитывая ее близость к полигону. Всего трем большегрузным автомобилям потребовалось 10 рейсов. Золошлаковые материалы перекрывают доступ воздуха к отходам на полигоне, минимизируют вероятность возгорания, а также уменьшают воздействие свалки на экологию города", - говорится в сообщении.

После сжигания угля на ТЭЦ остается два основных вида золошлаков. Золошлаковый материал - продукт, производимый из золошлаковых отходов из смеси золы-уноса, шлака и воды, который в виде пульпы поступает на золошлакоотвалы. Производство включает намыв и осушение золошлаковой пульпы, усреднение состава техникой, проведение производственного контроля соответствия качества установленным требованиям.

В СГК уточнили, что в настоящее время компания и собственник полигона МУП "Спецавтохозяйство" обсуждают возможность заключения договора о крупных поставках золошлаковых материалов. Предварительно речь идет об объеме порядка 200 тыс. куб. м в течение полутора лет.

Всего на золоотвалах всех пяти ТЭЦ СГК в Новосибирской области накоплено порядка 23 млн куб. метров золошлаков. Планов строить новые золоотвалы нет ни в Новосибирске, ни другом регионе присутствия СГК. Компания ведет переговоры по использованию золошлаковых материалов в нескольких отраслях экономики, а также заканчивает проектирование современных систем отбора сухой золы уноса на станциях.