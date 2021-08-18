Эксперт: строительство ГЭС в Приамурье уменьшит воздействие паводка на среднем Амуре

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Гидроэлектростанция (ГЭС) на реке Селемджа в Амурской области, вопрос о строительстве которой поручил рассмотреть президент РФ Владимир Путин, будет способствовать снижению масштаба паводка на среднем Амуре. Об этом в среду ТАСС сказал заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН Алексей Махинов.

Президент ранее дал поручение правительству России совместно с правительством Амурской области и правительством Хабаровского края рассмотреть вопрос о строительстве объектов гидрогенерации в бассейне реки Амур, в том числе на реках Ниман и Селемджа, с учетом необходимости развития энергетической системы Дальневосточного федерального округа, и принять дополнительные меры по снижению риска наводнений.

"Гидроэлектростанция и вообще водохранилище - это эффективный способ защиты от наводнений, но эффекта [от строительства ГЭС на Селемдже] на Амур у берегов Хабаровска не будет, это положительно скажется на Зее и самой Селемдже, но [чтобы строить ГЭС] нужно оценить еще раз последствия воздействия на экологию", - сказал Махинов.

Ученый отметил, что около 20 лет назад он участвовал в исследованиях по части строительства гидроэлектростанции на Селемдже, он и его коллеги изучали вопрос безопасного воздействия плотины на окружающую среду. "Раньше там предполагалось строить Селемджинскую ГЭС, но по экологическим критериям не рекомендовали строить, так как там находится одно из крупнейших мест миграции косуль, и если построить ГЭС, то будет нанесен ущерб животным. Но это было лет 20 назад, сейчас необходимо дополнительно провести исследования, [чтобы понять] насколько сохранилась популяция", - пояснил заместитель директора.

Он отметил, что бороться с наводнениями на реке Амур сложно, так как река захватывает множество притоков рек, на которых также часто бывают наводнения. "Построив ГЭС на Селемдже, мы уменьшим какое-то воздействие на среднем Амуре, на нижнем Амуре это почти не скажется, так как площадь, которая будет регулироваться по Селемдже, не такая большая", - заключил собеседник агентства.

По его словам, сейчас Амур переживает период повышенной водности, который продлится еще около пяти лет - до 2025 года. "Наводнения будут еще несколько лет, после наступит период пониженной водности, который также будет продолжаться не менее 10 лет. И если придут к решению по строительству ГЭС, нужно будет успеть их построить за этот период", - сказал он.

О ситуации с паводками на Дальнем Востоке

Неблагоприятная паводковая обстановка этим летом сложилась в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, в Амурской области и в Хабаровском крае, в зону подтопления попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований, более 3 тыс. жилых домов, 8,9 тыс. приусадебных и дачных участков, 160 социальных объектов, повреждено более 950 км автомобильных дорог, 102 моста, семь участков железнодорожного полотна. В регионах введен режим ЧС федерального характера.

По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозируется достижение и превышение опасных отметок при прохождении гребня амурского паводка на реке Амур в пределах Еврейской автономной области во второй декаде августа, на отдельных участках, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, в Хабаровском крае - во второй-третьей декадах августа, на отдельных участках реки Зеи в Амурской области - в конце первой декады августа при смещении паводка с реки Селемджи. Кроме того, в августе - сентябре сохранится повышенная активность формирования тайфунов с выходом на юг ДФО, поэтому на юге округа в этот период не исключены продолжительные интенсивные дожди и ливни.