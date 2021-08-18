Совершен первый авиарейс из Хабаровска в Тынду после трехлетнего перерыва

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Первый рейс дальневосточной единой компании "Аврора" из Хабаровска в Тынду Амурской области совершен в среду после трехлетнего перерыва, сообщила в своем Instagram мэр Тынды Марина Михайлова.

"Аэропорт "Тында" принял первый рейс дальневосточной компании "Аврора". Столица БАМа приняла первый рейс по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында. Последний раз из столицы БАМа в Хабаровск авиарейсы совершались в 2018 году", - написала Михайлова.

Первым рейсом в Тынду воспользовались 42 пассажира, из Тынды в Благовещенск отправились 66 человек. По расписанию рейсы будут выполняться два раза в неделю - по средам и по субботам. Стоимость билетов по направлению Хабаровск - Тында - от 4,8 тыс. рублей, Хабаровск - Благовещенск - от 2,9 тыс. рублей, Благовещенск - Тында - от 1,9 тыс. рублей.

"Авиасообщение Тында - Благовещенск - Хабаровск является дня тындинцев востребованным. Особенно этот маршрут необходим для тындинцев-железнодорожников, которым по долгу службы приходится часто бывать в Хабаровске в головном офисе. Теперь они могут добираться до столицы Хабаровского края в разы быстрее, чем наземным транспортом", - сообщила Михайлова.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в конце июля сообщал, что многие социально значимые маршруты в рамках единой дальневосточной авиакомпании либо являются абсолютно новыми, либо полеты по ним не осуществлялись со времен СССР. Чтобы построить в ДФО региональную сеть воздушных перевозок, объединенная авиакомпания "Аврора" в течение пяти лет пополнит парк 45 отечественными самолетами. Первый Sukhoi Superjet должен поступить уже в этом году, также уже подписано соглашение о поставке восьми легких воздушных судов L-410 для местных линий.

По словам вице-премьера правительства РФ - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, единая дальневосточная авиакомпания даст новое развитие авиационной маршрутной сети, повысит транспортную доступность регионов российского Дальнего Востока, поможет улучшить качество и уровень сервиса пассажирских авиаперевозок.