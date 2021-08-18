Штаб по видеонаблюдению за выборами в столице разместят в экспоцентре около "Москва-Сити"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Общественный штаб по наблюдению за выборами, включающий порядка 240 мест для видеоконтроля за ходом голосования на 3,6 тыс. избирательных участков, разместят в "Экспоцентре Москва" на Краснопресненской набережной. Об этом сообщил ТАСС в среду зампредседателя Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"Решение об увеличении числа мест для видеонаблюдения уже принято, мэрия Москвы положительно ответила на наш запрос и выделила дополнительные средства, и уже определено место - экспоцентр на Краснопресненской набережной. Помимо 40 рабочих мест для членов штаба, будут оборудованы еще порядка 200 для наблюдателей от кандидатов в депутаты Госдумы и Мосгордумы. На каждый компьютер будет транслироваться видео с порядка 250 участков, что позволит повысить качество наблюдения", - сказал Венедиктов.

Как уточнил ТАСС замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев, в корпус наблюдателей за ходом голосования в столице записались 14 тыс. человек.

Накануне зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что на довыборы в Мосгордуму зарегистрированы 22 кандидата по двум одномандатным округам, на выборы в Госдуму - 176 кандидатов по 15 одномандатным округам.

Выборы в Госдуму назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этом году в Москве, помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании до 13 сентября, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.