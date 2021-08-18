Полеты санавиации в Удмуртии возобновят осенью

ИЖЕВСК, 18 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии осенью 2021 года возобновят полеты санавиации, свернутые после приказа Росавиации об исключении 35 воздушных судов из сертификата эксплуатанта авиакомпании "Скол", которая являлась поставщиком услуги в регионе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского Минздрава.

21 июня Росавиация сообщила, что исключила из сертификата эксплуатанта авиакомпании "Скол" 35 воздушных судов, оставив в нем только 18 машин, которые могут использоваться для полетов, в том числе по социально значимым маршрутам. По сообщению ведомства, причиной введения ограничения в отношении "Скола" стала непогашенная задолженность авиакомпании перед Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) по лизинговым платежам. Воздушные суда авиакомпании, взятые в лизинг у ГТЛК, с 23 июня прекратили полеты по санитарным заданиям в 14 регионах страны.

"С 23 июня 2021 года авиакомпания "Скол" прекратила полеты по санзаданиям на территории Удмуртской Республики. Перевозка пациентов, нуждающихся в транспортировке, в данный момент проводится наземным транспортом. В настоящий момент в республике проводятся конкурсные процедуры на заключение контракта с другим поставщиком. Новый контракт на сумму 39,7 млн рублей планируется заключить 30 августа, после чего полеты будут возобновлены", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Удмуртии.

По данным ведомства, санитарная авиация в Удмуртии начала работу с 2019 года и за это время совершила 119 вылетов. "В 112 случаях была проведена эвакуация пациентов в республиканские медучреждения. В семи случаях специалисты оказали помощь в районных больницах", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что проблема непогашенной задолженности касается 30 вертолетов и пяти легкомоторных самолетов L-410. Как следует из информации Росавиации, договоры лизинга на эти 35 воздушных судов были заключены между АО "ГТЛК" и авиакомпанией "Скол" в период с 2017 по 2019 год. По данным ГТЛК, с 17 июня авиакомпания "Скол" должна была начать процедуру добровольного возврата бортов ГТЛК для дальнейшей передачи другим арендаторам, однако этого не произошло. 23 июня "Скол" обратилась в Минтранс РФ с просьбой отменить приказ Росавиации до решения арбитражного суда по вопросу о непогашенной задолженности.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта, ООО "Авиакомпания "Скол" создано как юридическое лицо в 2000 году, осуществляет производственную деятельность с 20 февраля 2001 года. Основной вид - осуществление коммерческих воздушных перевозок (перевозка пассажиров и грузов), выполнение авиационных работ, в том числе в целях оказания медицинской помощи, на территории РФ, выполнение авиационных работ за рубежом. Компания находится в Калининграде. Аэропорт базирования - Красноярск (Черемшанка, Полигон МК-114). Парк включает 53 воздушных судна, в том числе 44 вертолета.