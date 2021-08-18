Программа модернизации началась в 70 поликлиниках Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Программа модернизации, которая подразумевает капитальные ремонты и оснащение оборудованием, началась в 70 поликлиниках Санкт-Петербурга. В этом году на эти цели направят более 1 млрд рублей, сообщили в среду в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"В Петербурге из 78 объектов здравоохранения, на которых в 2021 году запланирован капитальный ремонт по программе "Модернизация первичного звена Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы", работы начались на 70 объектах в разных районах города", - сказали в пресс-службе.

В 2021 году на капитальные ремонты предусмотрено финансирование в размере 1,26 млрд рублей. Оно обеспечивается за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (48%) и бюджета Санкт-Петербурга (52%). Объекты для проведения капитального ремонта выбирались с учетом степени износа зданий и их аварийности.

"Также в Санкт-Петербург уже начали поступать первые партии оборудования для переоснащения медицинских организаций. Всего в учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, до конца этого года поступит 1 235 единиц оборудования на сумму 2,56 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

Как отмечают в комитете, после проведенных работ к 2025 году в городе доля аварийных зданий и нуждающихся в капитальном ремонте, а также неэффективно используемых площадей медицинских организаций уменьшится с 15 до 3%.