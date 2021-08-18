Кабмин Украины отменил самоизоляцию при въезде для привитых хотя бы одним компонентом

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Украины разрешило не проходить самоизоляцию при пересечении государственной границы лицам, имеющим COVID-сертификат о вакцинации одной или несколькими дозами вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), или документ о выздоровлении от COVID-19. Соответствующие изменения в ранее принятое постановление кабинет министров внес на заседании в среду.

Ранее действовала норма о необходимости документа о полном курсе вакцинации для въезжающих в страну.

Правительство Украины также внесло изменения в приложение к порядку формирования и использования COVID-сертификата, в частности, в перечень официально одобренных в стране вакцин от коронавируса добавили препарат, разработанный компанией Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson&Johnson.

За все время пандемии на Украине, население которой составляет около 41,4 млн человек, коронавирусом заразились 2 268 666 человек (5,5%), умерли 53 336 (2,4%). Всего в стране сделано 7 697 442 прививок. Две дозы вакцины получили 2 848 109 человек (6,88%).

В конце июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина проведет полную вакцинацию большей части взрослого населения до конца года. Как ожидается, в страну поступят более 47 млн доз вакцины от разных производителей.

Для вакцинации на Украине применяют препараты американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской AstraZeneca, CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, а также вакцину американской компании Moderna и американскую Janssen/Johnson&Johnson.