Циклон принесет ливни в Крым с 19 по 20 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Очередной циклон принесет в Крым интенсивные дожди с 19 по 20 августа. Ожидается выпадение 30% месячной нормы осадков, сообщил ТАСС в среду начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"В Крыму 19 и 20 августа ждем очередной циклон, но уже никаких катаклизмов не ждем серьезных, которые были при выходе мезоциклона, когда выпали сразу месячные нормы. Однако мы ожидаем, что до 30% месячной нормы может выпасть", - сообщил он.

По словам Варакина, в республике выпадет до 15-25 мм осадков в ближайшие дни. "Для Крыма это много", - подчеркнул он.

По данным Гидрометцентра, дожди в Крыму будут сопровождаться грозами, градом и усилением ветра до 20-25 м/ с.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. На минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.