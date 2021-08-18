Минздрав Астраханской области сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в регионе

АСТРАХАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Астраханской области сообщило в среду о стабилизации эпидемиологического процесса в регионе в условиях снижения количества вызовов скорой помощи и уменьшения числа госпитализаций с диагнозом COVID-19.

"В регионе наметилась тенденция к стабилизации эпидемиологического процесса, в первую очередь об этом можно судить по стабильному снижению количества вызовов скорой помощи и уменьшению доли госпитализированных в инфекционные стационары. Мы начали постепенное возвращение стационаров к работе в штатном режиме, к оказанию плановой медицинской помощи, в первую очередь в детской больнице. На две недели раньше, чем предполагалось, произошло снижение заболеваемости - это результат предпринятых общих усилий", - цитирует пресс-служба регионального Минздрава его главу Алексея Спирина.

В Астраханской области на сегодняшний день для госпитализации пациентов с ковидом на базе десяти лечебных учреждений остаются 1 895 коек, свободный коечный фонд составляет 24%. С сегодняшнего дня закрыт инфекционный госпиталь на 83 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в структурном подразделении № 3 областной детской клинической больницы им. Н. Н. Силищевой. При этом ковидный госпиталь на 20 коек для детей первого месяца жизни будет продолжать работу до окончательной стабилизации эпидемиологической обстановки, уточнили в пресс-службе.

По данным на 18 августа, в Астраханской области вакцинировано от коронавирусной инфекции около 40% взрослого населения региона - это 297 812 человек, оба этапа иммунизации прошли 246 935 человек. В стационарах, перепрофилированных для пациентов с ковидом, проходят лечение 1 499 человек.