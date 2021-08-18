Гроза с ливнем и сильным ветром пришла в Москву и Подмосковье

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Гроза с сильными проливным дождем вновь пришла в среду в Московский регион, передают корреспондент ТАСС из разных уголков столицы и ближнего Подмосковья.

В частности, осадки с громом и сильным ветром отмечаются в центре Москвы, а также в западных районах и на юго-западе города. Тучи затянули небо за считанные минуты в Теплом Стане, Митине, Крылатском, Строгине, Щукине, на Проспекте Вернадского, в Раменках и Ясеневе. Сильные раскаты грома фиксируются и в подмосковных Химках, Подольске, Щербинке. С приближением грозового фронта усиливаются порывы ветра.

Ранее Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение. Так, в период с 16:00 18 августа с сохранением до 10:00 19 августа местами на территории Москвы ожидается сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град. Непогода будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 20-25 м/с.

Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, в среду с 16:00 и до 21:00 четверга в отдельных районах города может выпасть до 33 мм осадков.