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Губернатор Кубани поручил проверить законность застройки дюн в Анапе торговыми киосками

Вениамин Кондратьев отметил, что для курортов края характерна плотная застройка береговой линии
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (в центре) Валерий Стурит/ТАСС
Описание
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (в центре)
© Валерий Стурит/ТАСС

АНАПА, 18 августа. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе осмотра подтопленных территорий в среду поручил главе города Анапа проверить законность застройки дюн на курорте торговыми павильонами и другой инфраструктурой, которая могла привести к подтоплениям жилого сектора из-за дождей.

"Ваша задача дюны освободить. Поручаю вам в судебном порядке оспорить", - сказал Кондратьев, поручив проверить законность застройки дюн.

По его словам, для курортов края характерна плотная застройка береговой линии, в Анапе торговыми павильонами застроены даже дюны, вследствие чего скопившаяся из-за дождей вода не может стекать в море, что приводит к подтоплениям жилого сектора.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов было подтоплено, повреждено более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в пунктах временного размещения.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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