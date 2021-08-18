Москалькову пригласили принять участие в заседании Европейского института омбудсмена

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила приглашение от генерального секретаря Европейского института омбудсмена Джозефа Зигеля принять участие в заседании Генеральной ассамблеи организации, которое пройдет 3 сентября в Сербии. Об этом сообщила пресс-служба Москальковой в среду.

"Джозеф Зигель пригласил Татьяну Москалькову принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ЕИО (Европейского института омбудсмена), которая пройдет 3 сентября 2021 в Республике Сербия", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Москалькова и Зигель в ходе встречи по видеосвязи обсудили актуальные вопросы защиты прав человека на европейском пространстве, "обменялись мнениями по вопросам роли национальных учреждений защиты прав человека в обеспечении реализации избирательных прав граждан".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова стала членом Европейского института омбудсмена в 2019 году, войдя в состав правления.