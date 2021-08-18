Эксперты предложили расширить функции Общественных палат на НКО

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Полномочия общественных палат, как федеральной, так и региональных, следует расширить для оказания помощи некоммерческим организациям (НКО), считает главный советник Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства Российской Федерации Татьяна Петрова.

"Может быть, внести поправки в закон о федеральной общественной палате и о региональных общественных палатах, расширив их полномочия по участию в мерах поддержки [НКО]", - сказала она в ходе семинара в Общественной палате, посвященный мерам господдержки религиозных организаций.

Она отметила, что в законах о региональных общественных палатах и Общественной палате РФ нет достаточных оснований для их участия в составлении единого реестра НКО.

Проблемы с получением господдержки испытывают религиозные объединения, которые отнесены к некоммерческим организациям, считает руководитель правового управления Московской патриархии Русской православной церкви игумения Ксения (Чернега). В качестве примера она добавила, что они не могут воспользоваться зарплатными кредитами, так как их выдают организациям, которые ранее получатели субсидии и гранты президента РФ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждается порядок ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с документом, в реестр могут войти социально ориентированные НКО, которые являются получателями грантов президента РФ, субсидий и грантов в рамках программ федеральных и региональных органов власти, а также получатели имущественной поддержки от органов власти, исполнители общественно полезных услуг, поставщики социальных и образовательных услуг, благотворительные организации, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.