В Анапе начались выплаты жителям, чье имущество было повреждено при подтоплениях

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Власти Анапы начали осуществлять выплаты местным жителям, чье имущество оказалось повреждено при августовских подтоплениях, заявил мэр города Василий Швец в ходе совещания под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края выплатят по 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества и по 100 тыс. рублей - за полную, также всем жителям края, кто пострадал в результате подтоплений в августе, окажут помощь в размере 10 тыс. рублей.

"Работает 41 оценочная комиссия, которая обследует наиболее пострадавшие от воды территории, обследовано 966 домов. Уже с сегодняшнего дня анапчане получают первые выплаты. Также создано 8 пунктов приема заявлений для компенсационных выплат, где людям помогают с оформлением документов. По вашему поручению, Вениамин Иванович, ни один человек не останется без внимания", - сообщил Швец.

Он добавил, что в Анапе за четверо суток выпало 400 мм осадков - это минимальная годовая норма, столь сильный удар стихии произошел впервые за несколько десятилетий. По его словам, в пунктах временного размещения продолжают находиться 779 человек, из них 332 ребенка.

Швец сообщил, что до конца дня планируется привести в порядок все пляжи после подтоплений.

"Уже восстановлено тело центрального и лечебного пляжей. Привести в порядок все пляжи курорта планируем сегодня до конца дня", - сказал Швец.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов было подтоплено, повреждено более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в ПВР.