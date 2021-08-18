Число заболевших COVID-19 в Воронежской области за неделю снизилось на 10%

ВОРОНЕЖ, 18 августа. /ТАСС/. Медики в Воронежской области зафиксировали за последнюю неделю снижение на 10% числа госпитализированных и проходящих лечение амбулаторно после заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Если мы в последнее время говорили о выходе на плато, то теперь можно уверенно говорить, что мы начинаем с этого плато сползать в сторону уменьшения. Темпы не очень высокие, но они уже по времени достаточно продолжительные. И цифры говорят, что у нас уже общее количество болеющих уменьшилось более чем на 10%, если суммарно брать амбулаторных и госпитализированных. Будем считать, что мы перелома достигли и, соответственно, ситуация должна улучшаться", - цитирует пресс-служба губернатора региона Александра Гусева.

По данным пресс-службы, снижение зафиксировано за последнюю неделю. Как сообщил в среду Гусев в своем Telegram-канале, в регионе впервые сделали более 14,6 тыс. прививок от коронавируса в сутки, всего с начала вакцинации в регион поступило почти 780 тыс. доз вакцины. По данным пресс-службы департамента здравоохранения региона, в области вакцинировано 608 373 человека или более 53% от плана (1 137 282 человека).

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 112 527 случаев заражения коронавирусом, в том числе 463 за последние сутки. Из них 100 431 человек выздоровел, 4 781 пациент умер. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей. В регионе отменены все массовые мероприятия.