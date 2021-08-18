Киргизия стала первой страной после Казахстана, где зарегистрировали вакцину QazVac

НУР-СУЛТАН, 18 августа. /ТАСС/. Киргизия стала первым иностранным государством, которое зарегистрировало казахстанскую вакцину от коронавируса QazVac. Об этом сообщила в среду межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при правительстве Казахстана.

"Республика Киргизстан стала первым иностранным государством, зарегистрировавшим казахстанскую вакцину против коронавирусной инфекции QazVac. Регистрационное удостоверение о государственной регистрации инактивированной вакцины QazVac (QazCovid-in) против COVID-19 выдано департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения и социального развития Киргизской Республики 18 августа 2021 года", - говорится в сообщении.