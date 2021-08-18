Министры здравоохранения РФ и Армении обсудили сотрудничество в вопросах поставки вакцин

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Министры здравоохранения РФ и Армении Михаил Мурашко и Анаит Аванесян в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в вопросах поставки российских вакцин от COVID-19 в Армению. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Обсуждался ход вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции, вопросы сотрудничества в сфере поставок в Республику Армения российских вакцин, а также проведение в Российской Федерации в 2021 году VI Российско-Армянского форума по здравоохранению", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что стороны отметили высокий уровень взаимодействия России и Армении по всем актуальным вопросам здравоохранения.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.