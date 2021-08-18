Папа Римский сыграл с верующим в настольный футбол

На опубликованных фотографиях видно, что Франциск играл за команду "красных", а его соперник - за "синих". О забитых голах и итоговом счете не сообщается.

По данным ватиканской газеты L'Osservatore Romano, стол для кикера, на котором играл понтифик, был подарен ему ассоциацией любителей настольного футбола области Тоскана. "Мы просто группа друзей, которые вместе пытаются сделать что-то хорошее для людей, которые находятся в трудном положении", - сказал глава ассоциации Натале Тонини. Как утверждает издание, на нем можно играть и людям с ограниченными возможностями, которые вынуждены передвигаться в инвалидных колясках.

Тонини также рассказал, что на столе он и его товарищи написали 16 слов (дружба, уважение, солидарность, достоинство, любовь, честность, надежда и др.), которые часто употребляет сам понтифик и которые характеризуют всеобщий доступ к игре и к спорту. По информации L'Osservatore Romano, недавно они подарили столы для игры в настольный футбол нескольким тосканским тюрьмам.

В июне на коллективную аудиенцию к Франциску пришел портовый рабочий Маттиа Виллардита в костюме Человека-паука и подарил понтифику маску этого известного супергероя. 28-летний итальянец из города Вадо-Лигуре в свободное время выступает с музыкальными и театральными представлениями перед лежащими в больницах детьми. Впервые рабочий надел маску супергероя для выступления перед маленькими пациентами четыре года назад. Он рассказал, что сам страдает от врожденного заболевания и в течение 19 лет неоднократно лежал в детской больнице в Генуе. По его словам, во время пандемии коронавируса он более 1 400 раз звонил ребятам по видеосвязи, а если была возможность, то Виллардита приходил к ним домой и помогал их родителям устраивать праздники для своих детей. В прошлом году президент Италии Серджо Маттарелла вручил ему орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" за "альтруизм и изобретательные инициативы, при помощи которых он помогает облегчить страдания самых молодых пациентов больниц".